Новый виток публичной активности армянских правозащитных структур вокруг темы армянских уроженцев и бывших лидеров сепаратистского режима, отбывающих наказания в учреждениях пенитенциарной системы Азербайджана, наглядно продемонстрировал неизменность пропагандистского почерка. Очередные эмоциональные заявления адвоката Сирануш Саакян, регулярно представляющей интересы осуждённых на международных площадках, строятся по классической схеме медийной манипуляции. Общественности в очередной раз предлагается набор тревожных тезисов о якобы ухудшающемся состоянии здоровья, неопределённых «травмах» и якобы имеющем место насилии, сопровождаемый призивом к международному вмешательству.

При внимательном анализе этих заявлений бросается в глаза ключевая деталь, о которую спотыкается вся логика обвинений: автор сообщений сама открыто признаёт полное отсутствие объективной возможности проверить поступающую «информацию». В правовой и международной практике подобные формулировки квалифицируются как распространение непроверенных слухов и голословных утверждений. Однако в медийной парадигме армянской стороны отсутствие фактологической базы ничуть не мешает делать далеко идущие выводы и генерировать волны «глубокой озабоченности» для привлечения внимания западных институтов.

Суть проблемы, которую армянская сторона тщательно пытается замаскировать эмоциональным шумом, заключается в юридическом статусе лиц, находящихся под стражей. Это не «военнопленные» и не «политические узники», как их стремится представить армянская пропаганда, а лица, привлечённые к уголовной ответственности на основании конкретных статей Уголовного кодекса за тяжелейшие преступления. Речь идёт об участии в военной агрессии, совершении военных преступлений, терроризме, пытках, организациях насильственных исчезновений и уничтожении мирного населения на азербайджанских территориях. Каждый из приговоров опирается на доказательную базу и нормы национального законодательства.

Попытки выставить отбывание наказания преступниками как «негуманное обращение» выходят за рамки здорового смысла. Режим содержания лиц, отбывающих пожизненные и длительные сроки за массовые преступления против человечности, регламентирован законами, а условия их содержания соответствуют стандартизированным международным нормам пенитенциарной системы. Им предоставляется необходимое питание, условия для гигиены и медицинское обслуживание. Требовать же для лиц, виновных в гибели тысячи людей, эксклюзивного комфорта и условий премиум-класса — это явное искажение понятия справедливости.

Подобная риторика выглядит особенно лицемерной на фоне тридцатилетнего периода оккупации азербайджанских земель, когда армянская сторона демонстрировала тотальное игнорирование элементарных прав человека. За эти десятилетия сотни тысяч азербайджанцев были лишены крова, выгнаны из собственных домов и вынуждены ютиться в палаточных городках и вагончиках. Тысячи семей потеряли близких, лишились вести о судьбе пропавших без вести родных, пока их города, мечети и кладбища планомерно стирались с лица земли.

В те годы ни Сирануш Саакян, ни многочисленные армянские организации, именующие себя «правозащитными», не проявляли ни малейшего интереса к страданиям азербайджанских вынужденных переселенцев и беженцев. Никто из нынешних громких защитников не задавал вопросов о состоянии здоровья пытуемых азербайджанских пленных в 1990-х годах и не публиковал отчётов о разрушенном культурно-историческом наследии Карабаха. Наблюдался лишь оглушительный заговор молчания и молчаливое одобрение статус-кво, выстроенного на крови и оккупации.

Сегодняшнее резкое прозрение и «гуманистический порыв» имеют исключительно избирательный характер. Это не борьба за права человека, а продуманная политическая кампания, направленная на обеление военных преступников, смещение фокуса внимания международной общественности и попытку переложить ответственность с агрессора на жертву агрессии. Внешним институтам пытаются навязать искажённую оптику, где наказание за совершённые злодеяния выдаётся за «преследование», а восстановление законности — за «давление».

Азербайджанская сторона неоднократно подчёркивала: суверенитет и территориальная целостность страны восстановлены в полном объёме, а судебная система работает строго в рамках закона и международных обязательств. Лица, виновные в преступлениях против народа и государства Азербайджан, несут и будут нести заслуженное наказание. Отбывание приговора в тюрьме — это неизбежная юридическая расплата, а не повод для организации слезливых PR-акций на западных ресурсах.

Никакие громкие пресс-релизы и информационные провокации не способны переписать историю и отменить факты военных преступлений. Пропагандистская пена спадёт, а правовая реальность останется неизменной: закон восторжествовал, наказание неизбежно, а жалость к тем, кто тридцать лет лишал этой жалости целый народ, не имеет под собой ни моральных, ни юридических оснований.

Автор

Агиль Гахраманов