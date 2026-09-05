В информационном пространстве вокруг постконфликтного урегулирования между Азербайджаном и Арменией регулярно вспыхивают кампании, основанные на откровенных вымыслах и ангажированных вбросах со стороны армянских лоббистов. Заявления правозащитников о якобы имеющих место «ущемлениях религиозных прав» и «выжигании крестов» в бакинских тюрьмах представляют собой классический пример грязного шантажа, цель которого — очернить Азербайджан на международной арене.

Особое удивление вызывает поведение таких фигур, как Рубен Варданян, который из бакинской тюрьмы с завидной регулярностью делает громкие политические демарши и поучает армянские власти. Возникает закономерный вопрос о какой-либо логике: если бы его права или религиозные свободы действительно жестко ущемлялись, человеку было бы явно не до политических интриг, публичных истерик и ежедневных посланий на волю.

Подобная медийная активность арестованного лица наглядно доказывает, что все эти жалобы на «невыносимые условия» и притеснения — тщательно срежиссированный спектакль. За этим стоят огромные финансовые ресурсы, которые щедро тратятся на покупку лояльности и распространение клеветы, чтобы выставить обвиняемых в тяжких преступлениях людей в роли якобы невинных жертв.

Вся эта истерия выглядит особенно цинично на фоне того, что творилось на азербайджанских землях в период многолетней оккупации, когда армянские захватчики методично стирали с лица земли историческое и культурное наследие региона. Десятки мечетей в Карабахе были разрушены до основания, превращены в руины или использовались самым кощунственным образом для содержания скота и свиней, что зафиксировано многочисленными международными отчетами.

На этом фоне официальный Баку всегда демонстрировал приверженность принципам подлинного мультикультурализма, гуманизма и цивилизованного отношения к религиозным памятникам. В самом сердце столицы Азербайджана в абсолютном порядке и первозданном виде стоит армянская церковь, которая находится под надежной защитой государства и никогда не подвергалась осквернению, несмотря на всю боль прошлых лет.

В пенитенциарной системе Азербайджана содержатся и отбывают наказание представители самых разных национальностей, культур и религиозных конфессий, чьи права строго защищены национальным законодательством и международными конвенциями. Утверждения о целенаправленном давлении на почве веры являются дешевой фальшивкой, рассчитанной на наивную западную аудиторию, которая не знает реального положения дел.

Азербайджанская земля исторически воспитана на традициях уважения к чужой вере и мирного сосуществования разных народов, чего нельзя сказать об идеологах агрессивного национализма с противоположной стороны границы. Именно там годами взращивались экстремистские элементы и радикалы, способные оправдывать любые бесчеловечные поступки и оправдывать акты вандализма на межэтнической и религиозной почве.

Попытки разыграть «религиозную карту» и обвинить Азербайджан в давлении на пленных — это отчаянная попытка отвлечь внимание мировой общественности от реальной ответственности за совершенные военные преступления. Заказчики этой клеветнической кампании прекрасно осознают свою неправоту, поэтому вынуждены прибегать к услугам продажных пропагандистов и фабриковать несуществующие факты пыток.

Все эти голословные обвинения рассыпаются в прах при первом же столкновении с объективной реальностью, где Баку последовательно доказывает свою приверженность закону, порядку и гуманистическим ценностям. Никакой информационный шантаж и проплаченные медийные атаки не способны изменить тот факт, что Азербайджан действует в рамках правового поля, в то время как его оппоненты продолжают цепляться за привычную ложь.

Правда о событиях в регионе давно известна, и никакие попытки переписать историю или оклеветать азербайджанское правосудие не увенчаются успехом. Общество и международные наблюдатели видят, кто действительно строит мир, развивает мультикультурализм и восстанавливает справедливость, а кто продолжает заниматься дешевыми провокациями ради спасения собственной шкуры.

Автор

Агиль Гахраманов