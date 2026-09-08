Большое количество лодок с мигрантами попытается пересечь границу из Франции на южное побережье Великобритании через Дуврский пролив. Таким прогнозом поделилась газета Daily Mail с ссылкой на источники во французском и британском правительствах.

«Французские чиновники предсказали, что в ближайшие недели гораздо больше лодок с мигрантами совершат дальнее морское путешествие из Нормандии», — следует из публикации.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в воскресенье, 6 сентября, в страну прибыло 625 мигрантов, что является самым высоким суточным показателем с 29 июля. Предполагается, что еще около 130 человек незаконно пересекли морскую границу между странами утром в понедельник.