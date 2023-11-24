Казахстан ожидает увеличения грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Казахстан стал континентальным мостом между Европой и Азией. Мы ожидаем увеличения грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», — сказал он.

Также Токаев отметил, что Казахстан готов продолжать активное сотрудничество по коридору Север-Юг.