Казахстан всегда будет с Россией, несмотря на «потрясения» в мире. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Euronews.

«Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе», — заявил казахстанский лидер, подчеркнув, что Россия играет важную роль в мире.