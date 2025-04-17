Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что президент США Дональд Трамп принял ее приглашение посетить Италию с официальным визитом, добавив, что у него также будет возможность встретиться с другими европейскими лидерами, пишет CNN.

«Моя цель — снова сделать Запад великим, и я думаю, что вместе мы сможем это сделать», — сказала она, указывая на Трампа. «Мы можем», — заявил, в свою очередь, Трамп.

Мелони заявила, что, по ее мнению, США и Европа могут работать вместе над достижением «справедливого и прочного» мира в Украине.

«Мы вместе защищали свободу Украины», — сказала Мелони.

«Мы благодарим президента Трампа за то, что он принял наше приглашение приехать в ближайшем будущем», — сказала Мелони журналистам. Она указала, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Италия должна нарастить энергетический импорт, итальянские компании инвестируют в США 10 млрд [евро]», — сказала премьер. Мелони указала, что вопрос о новой планке военных расходов не поднимался, но Италия обязуется тратить 2% ВВП, согласно принятым ранее обязательствам.