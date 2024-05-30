Один из блистательных политиков прошлого века Уинстон Черчилль изрек фразу, которую невозможно не считать афоризмом: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны».

Однако мудрые слова даже гениального политика нельзя считать панацеей в тех или иных вопросах. На дворе как уже 24 года XXI век. А новый век, соответственно, новая эпоха требует переосмысления мыслей Черчилля.

И что приятно, определенные, причем существенные коррективы в данном контексте внес Азербайджан.

Да, не спорю, что долгие годы в карабахском вопросе наши недружелюбные соседи своей ложью обошли полмира. Я бы даже сказал, что чуть ли не весь мир.

Но и азербайджанская правда надевала штаны не просто так. Лжецов и их покровителей ждал долгожданный сюрприз: пушка, которая выстрелила в сентябре-ноябре 2020 года.

Да, и после 44-дневной войны, и после сентябрьской контртеррористической операции в сентябре 2023 года, хаи тужились изо всех сил, обращаясь к французам, американцам, русским и другим. В итоге впустую потраченные деньги, так как Баку был не только силен, но и прав.

В последнее время правительство Никола Пашиняна, вроде осознав, что времена изменились, проявляет ростки рационального подхода к геополитическим изменениям, происходящим в регионе. И начальный этап процесса делимитации границ, в ходе которого четыре села Газахского района были освобождены, свидетельствуют об этом.

Насколько они искренни или нет, покажет время. А вот как армянские СМИ реагируют на перспективу подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, невооруженным взглядом видно уже сегодня.

Армянские журналисты накануне сообщили новость, к которой без сарказма отнестись невозможно.

Итак, армянское агентство news.am пишет:

«28 мая госпогранслужба Азербайджана с необычайной поспешностью организовала тур для представителей прессы. Не прошло и пары часов с начала тура, а азербайджанские СМИ уже «сообщают об армянском вандализме».

«Воочию увидели совершенный армянами вандализм, разрушенные в селе дома», — рапортуют азербайджанские журналисты».

В качестве бекграунда армянские журналисты сообщают, что в советский период на территории Армянской ССР проживали азербайджанцы, и речь идет о домах в приграничной зоне, разрушенных самим Азербайджаном еще в 90-ые годы.

«Развязав агрессию, Азербайджан теперь обвиняет Армению в собственных преступлениях», — отмечает издание.

Запомнили? А теперь совершим экскурс в недалекое прошлое, буквально на неделю, и читаем новость того же сайта news.am.

«Ситуация в селе Киранц напряженная. Жители, чья недвижимость и земельные участки в результате «демаркации» перейдут врагу, сжигают и разрушают их.

Владелец магазина в Киранце, который сказал, что не оставит туркам нажитое в поте лица, попытался сжечь свое имущество, одну часть сжег, другую не успел: полицейские и пожарная машина пресекли.

Разрушается и действующая в селе точка быстрого питания. Жителям сказали, что они должны освободить территорию в течение одного дня, чтобы передать ее врагу».

Что тут говорить, наши армянские коллеги, прошу прощения за жаргон, облажались по полной программе. Они не то, что не смогли предоставить хоть какие-нибудь аргументы своей «правоты», но и полностью погрузились в экскременты собственной лжи.

Я, конечно же, понимаю, что определенные круги в Армении спустили директиву (не безвозмездно, конечно), но хотя бы собственные новости можно было «прошерстить».

Мало того, как можно было обвинить Азербайджан с отсылкой на 90-ые годы, если пару лет назад сценарий «гордого ухода» армян мы наблюдали в Лачинском районе. Он был однообразен, без всякой фантазии. Сжигали дома, имущество, не оставляя «врагу» ничего.

Но, несмотря на все «беды», которые причинили хаям азербайджанцы, заложенная в генетическом коде армян страсть ко всему прекрасному культурному наследию их предков не угасла. Унитазы все же с собой забрали. Память предков дороже всего…