В каждом из региональных центров Карабаха будет сохранена часть разрушенной за годы оккупации территории — руины не станут восстанавливаться, а будут превращены в мемориальные парки под открытым небом.

Об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов на I Форуме исламской культуры в Шуше,

По его словам, этот подход станет частью проектов «Музей оккупации» и «Музей Победы».

«Такое решение несет не только символическое значение, но и глубокий культурный и духовный смысл. Разрушенные дома и улицы — это часть истории для тех, кто там жил», — отметил он.

Он подчеркнул, что в Физули также планируется создать Мемориальный комплекс, где с помощью 3D-технологий можно будет увидеть визуализацию боев за освобождение города.

Гусейнов сообщил, что в регионе уже построено 16 автодорог общей протяженностью около 600 км, действует международный аэропорт в Физули и восстанавливается железнодорожная линия Барда–Агдам. Кроме этого, построены 10 электроподстанций, 4 водохранилища, 2 водоканала, 2 газопровода и ряд жилых комплексов.

Также планируется возведение восьми жилых массивов, одной поселковой зоны и восстановление 23 сел, шести детсадов, пяти школ и двух центральных больниц. В числе восстановленных объектов — мечеть Джума в Агдаме и комплекс Имарат, где уже восстановлены 213 захоронений.

«Сейчас продолжается восстановление комплекса Шахбулаг, который был второй крепостью Карабахского ханства. Он значительно укрепит туристический потенциал региона», — добавил спецпредставитель.