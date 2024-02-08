Масштабный преступный российский террор против гражданского населения и объектов инфраструктуры Украины сопровождается грязными российскими провокациями с целью «оправдания» военных преступлений РФ.

С самого начала российско-украинского военного конфликта сущность режима Путина и, соответственно, действий т. н. «российских военнослужащих» против Украины заключается в попытке скрыть, исказить, сфальсифицировать и подло «обвинить» в собственных военных преступлениях жертву нападения. Поскольку режим Путина, фактически, является властью репрессивной российской спецслужбы, которая «всосала» в себя все самое худшее от своих предшественников НКВД и КГБ СССР, потому и методы провокаций против Украины характеризуются подлостью и нечеловеческой жестокостью.

Среди таких провокаций, которые, по мнению Кремля, должны якобы «оправдать» ежедневные жестокие убийства граждан и разрушение городов и поселков Украины, стали т. н. “украинские обстрелы” гражданского сектора городов и поселков временно-оккупированных территорий (ВОТ) Украины и, даже, гражданского населения на территории самой РФ, в частности в городах Белгород и Воронеж. Самыми возмутительными провокациями являются якобы «украинские обстрелы“ с жертвами среди гражданских лиц в Донецке, Лисичанске и в российском городе Белгород, которые, почему-то, странным образом совпадали с массированными обстрелами украинских городов и поселков.

Население российских регионов, прежде всего насыщенных военными объектами РФ приграничных районов, из которых осуществляются постоянные преступные обстрелы Украины, должно понимать всю ответственность именно режима Путина за последствия этих действий.

Как известно, «рукописи не горят», тем более в век интернета. Да еще и попавшие в плен или бежавшие из России российские военные сыплют откровениями. Вот уже и бывший «главнокомандующий» самопровозглашенной «Донецкой народной республики», небезызвестный Игорь Стрелков (Гиркин) признал ответственность за начало военного конфликта на Донбассе, и что создание на Донбассе так называемых «армейских корпусов ЛНР и ДНР» происходило под контролем российских военных. Еще в 2015 году командующий отделением спецназа формирования «ДНР» россиянин Дмитрий Сапожников в интервью ВВС рассказал об участии кадровых подразделений российской армии и о роли российских генералов в конфликте, в частности, о решающем вкладе танковых подразделений российских войск в Дебальцевской операции.

И фейк про «распятого украинцами мальчика» в Славянске сослужил определенную службу для развязывания войны против Украины и жестокого обращения с украинским населением и пленными. Пропаганда войны начиналась задолго до активных военных действий, даже до крымской операции. Все начиналось с информационной войны, с убеждения крымчан, а потом дончан, донбассцев, что придут какие-то мифические «бандеровцы, националисты, нацисты» и будут их «убивать, преследовать, запрещать им говорить на русском языке».

Без стыда и совести пытались «повесить» свои злодеяния в Буче на самих же украинцев, не поленились даже разложить постановочные сцены с трупами. И, оказывается, Каховскую ГЭС взорвали тоже сами украинцы.

Список можно продолжить. Даже собственные халатность и жадность в сфере ЖКХ с прекращением водоснабжения, электроснабжения и отопления зимой для российского населения, аварии в коммунальной сфере по причине износа теплосетей и ледяной коллапс в Подмосковье власти РФ пытаются повесить на украинских «диверсантов».

Представители российской власти не чураются и совершенно фантастических, вызывающих откровенную насмешку, вздоров, типа озвученных постоянным представителем России Василием Небензей в ООН версий про запуск Украиной «боевых комаров» в сторону России, или секретарем Совбеза Николаем Патрушевым — террористических угроз с применением биооружия.

Характерной особенностью всех подобных российских провокаций является моментальная шумная антиукраинская пропаганда Кремля в международных организациях, среди т. н. «правозащитников» в российских и иностранных продажных СМИ, которая сопровождается потоками фальсификаций и угроз. Чтобы обосновать «ответные меры», которые реально являются спланированным террором гражданского населения и объектов инфраструктуры Украины.

Но лже-доводы российской стороны или не подтверждаются, или же получают опровержение со стороны своих же вояк. Как произошло и с Евгением Пригожиным, который перед мятежом разоткровенничался и сделал смелые признания о причинах вторжения в Украину — Киев не подавал поводов для войны, необходимости в «демилитаризации» и «денацификации» не было, «Донбасс с 2014 года «распиливали» и «разворовывали» представители администрации президента, ФСБ, олигархи, военные начальники», целью операции было назначение президентом Украины Медведчука, все украинские активы планировали разделить между представителями «олигархического клана».

Ложь ли все это во спасение, или ложь в самой сущности России, пусть решает читатель. Однозначно одно, ложь имеет свойство жить 40 дней, правда, иногда и больше, но вот верят-то в нее или хотят верить в основном сами россияне…