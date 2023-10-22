Один из главных хабов по поставкам в Россию электроники и высокотехнологичных товаров в обход санкций прекращает свое существование.

Казахстан — один из крупнейших торговых партнеров России на постсоветском пространстве и член военного блока ОДКБ — ввел запрет на экспорт в РФ 106 товарных позиций, сообщил в четверг вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Меры экспортного контроля, аналогичные тем, что установили страны Запада после начала войны в Украине, по словам чиновника, затронут чипы, а также электронику, которая может использоваться в ходе войны.

«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт — нет. Они [производятся] не только на Западе, но в и других странах», — пояснил Торебаев (его цитирует КазТАГ).

В общей сложности через Казахстан и другие хабы параллельного импорта Россия только из Евросоюза ввезла товаров на $14,1 млрд за первую половину 2023 года. По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы такого импорта взлетели почти на 60%, или $5,2 млрд, а его основными статьями стали телеком-оборудование, микроэлектроника, электрооборудование, транспортная техника, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.

Потоки подсанкционных товаров, хлынувшие в РФ через соседние страны, вызвали обеспокоенность западных чиновников, которые пригрозили вторичными санкциями тем, кто помогает обходить введенные экспортные ограничения. В сентябре американский Минфин внес в черные списки 150 юридических и физических лиц, в том числе компании из Турции и Финляндии, которые были уличены в поставках российским структурам, связанным с производством военных дронов и крылатых ракет.

О мерах Казахстана стало известно спустя несколько недель после того, как в Астане с визитом побывал канцлер Германии Олаф Шольц. После переговоров с ним президент республики Касым-Жомарт Токаев подтвердил намерение соблюдать санкции против России. «Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть», — заявил он.

Со стороны Казахстана такое решение, безусловно, весьма смелый и решительный шаг. Как можно оценить его? Правильно ли поступила официальная Астана? К каким последствиям в российско-казахстанских отношениях это может привести?

Как заявил # политический аналитик из Казахстана Айдар Амребаев, этот шаг является закономерным, если государство заявляет о себе как о суверенном и цивилизованном члене мирового сообщества, как о государстве, которое руководствуется нормами международного права.

«Я имею в виду подтверждение принципа территориальной целостности и нерушимости границ независимых государств, утвержденных международными нормативно-правовыми договорами и соглашениями. Россия нарушила эти принципы еще в 2014 году, аннексировав Крым, — суверенную территорию Украины, а затем и вовсе, начав военное вторжение в эту страну в феврале 2022 года. За эти действия она подверглась санкциям со стороны Запада. Многие другие страны также не признали эти действия Российской Федерации и захваченные, таким образом, территории соседней страны», — рассказал он.

Казахстан, по его словам, находится в числе государств, например, таких, как Китай, которые не признают эти квази-государственные образования, находящиеся сегодня под протекторатом России или самопроизвольно включенные в ее состав решением Госдумы РФ и ее высшего руководства. «Налицо политико-правовая коллизия, которая нарушает сложившийся мировой порядок и все нормы международного права. Казахстан строго придерживается Устава ООН и заключенных им межгосударственных соглашений. Несмотря на то, что у Казахстана подписаны и сложились по факту дружественные и добрососедские отношения с Российской Федерацией, наша страна не может обходить санкции, наложенные на нее в связи с ее неправовыми действиями. Как говорится, «Платон мне друг, но Истина дороже». Этим обусловлены действия руководства моей страны. И я считаю это правильным, как и большинство наших граждан», — подчеркнул Амребаев.

«К каким последствиям это может привести в наших отношениях с РФ? – задается вопросом эксперт. — Конечно, это серьезный вызов, под которым мы должны «выстоять»! А если быть прагматичными, то надо вспомнить, что основными торгово-экономическими партнерами Казахстана сегодня являются страны Запада и Китай. То есть, это не скажется на жизнеобеспечении страны. В плане гарантий безопасности и территориальной целостности у Казахстана есть гарантии со стороны многих крупных государств, в числе которых те же страны Запада, Китай, Турецкая Республика. Поэтому мы выступаем на стороне мирового порядка и неукоснительного соблюдения Устава ООН и международного права во что бы то ни было».

По его словам, президент страны держит руку на пульсе, неустанно ведя переговоры со всеми участниками данной коллизии, и с Российской Федерацией, и со странами Запада, и с Китаем, и с нашими ближайшими братьями, — Турцией, Азербайджаном и странами Центральной Азии. «У нас есть общее понимание ситуации и выработанный алгоритм действий, в том числе и по санкционному режиму в отношении России», — заключил казахстанский эксперт.