Правительство Ирана увеличило цену на бензин по свободному тарифу с 50 до 100 тыс. риалов (примерно до 4,5 цента) за 1 л, по которому иранцы приобретают топливо, превышающее льготные объемы первого и второго тарифов, позволяющие приобретать 60 л и последующие 50 л соответственно по цене в 15 тыс. и 30 тыс. иранских риалов.

Решение иранских властей вступило в силу в ночь на 8 сентября. Накануне на заправках в Тегеране и других городах наблюдались большие очереди из автомобилей, водители которых спешили последний раз наполнить бак бензином по прежней стоимости.

На многих заправочных станциях из-за высокой инфляции и повышения цены сотрудникам пришлось вручную наклеивать дополнительный ноль к дисплеям на бензоколонках.

По словам первого вице-президента Мохаммада Резы Арефа, повышение цены все равно не компенсируют расходы государства на субсидирование бензина, так как его реальная стоимость гораздо выше. Таким образом власти Ирана надеются, что это приведет к снижению общего потребления автомобильного топлива в стране.