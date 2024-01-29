Иран повысил уровень боеготовности ПВО и сухопутных сил после сообщений об атаке беспилотника на американскую базу на границе Сирии и Иордании, ответственность за которую взяло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Об этом сообщает газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.

«Ответственные иранские источники сообщили Аль-Араби Аль-Джадид в понедельник, что Тегеран «повысил уровень готовности своей противовоздушной обороны и иранских сил, а также готов отразить любую американскую атаку»», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что американский аванпост в Иордании стал целью ночного нападения беспилотника. В результате более двадцати военных США получили ранения, трое из них — несовместимые с жизнью.(gazeta.ru)