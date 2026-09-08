МИД Аргентины намерен обратиться в суд против компаний Navitas Petroleum и Eco (Atlantic) Oil & Gas из-за разработки нефтяных месторождений в районе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласования с властями страны. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе канцелярии президента Хавьера Милея.

«Администрация президента сообщает, что сегодня министр иностранных дел, международной торговли и религии Пабло Кирно <…> подаст уголовную жалобу против компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте.

В ведомстве считают, что компании могли получить от британских властей, которых Буэнос-Айрес считает нелегитимными в вопросе островов, разрешения на разведку и добычу углеводородов в Северном Мальвинском (Фолклендском) бассейне, что, по мнению ведомства, нарушает законодательство Аргентины. Иск планируется подать не только против самих компаний, но и против их акционеров.