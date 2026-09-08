ашингтон в ближайшие дни усилит дипломатическое давление на Тегеран, предложив резолюцию ООН, требующую от Ирана «незамедлительно устранить нарушения» и восстановить доступ для ядерных инспекций, сообщает Bloomberg.

Согласно копии двухстраничного документа, с которым ознакомилось агентство, резолюция США требует от Ирана «срочно устранить нарушения» и разрешить проверки для обеспечения непереключения ядерных материалов (обязанность не использовать изначально предназначенные для мирных целей ядерные материалы для создания оружия — ред.).

Ожидается, что о планах будет объявлено на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в Вене, которое началось в понедельник и продлится до 11 сентября.

Bloomberg отмечает, что Китай и Россия вряд ли поддержат новые действия против Тегерана.

Тем временем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы не могут попасть на ядерные объекты Ирана.

«Нет никаких договоренностей, нет никакой информации, и нам говорят, что они не будут сотрудничать, пока не будет достигнуто какое-то соглашение в рамках более широких политических переговоров», — заявил генеральный директор МАГАТЭ на брифинге в понедельник.