Власти Грузии должны дать четкий ответ о положении бывшего президента Михаила Саакашвили, считает представитель оппозиционной партии «За Грузию» Бека Лилуашвили, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, присутствие политика в клинике вызывает вопросы.

«Просим руководство [правящей партии] «Грузинской мечты» сообщить нам о состоянии здоровья Саакашвили. Если ему ничего не угрожает, почему его не переводят в тюрьму? Вся страна видит, как Саакашвили проводит избирательную кампанию под носом у судей», — отметил Лилуашвили.

Он добавил, что власти Грузии могут заключить соглашение с крупнейшей оппозиционной партией страны, основанной Саакашвили — «Единым национальным движением». Лилуашвили допустил, что речь может идти об освобождении опального политика.