В пятницу министр обороны Польши заявил, что российский лидер Владимир Путин пользуется «нулевым доверием».

Это произошло на фоне того, что из Кремля прозвучало отрицание каких-либо намерений вторгнуться в Польшу, в то время как нападение на Украину длится уже почти два года.

Напряженность в отношениях между Польшей и Россией усилилась уже давно, но еще больше они обострились после того, как Варшава поддержала Киев в его усилиях по отражению российского вторжения.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в четверг, Путин заявил, что о вторжении России в Польшу или Латвию «не может быть и речи».

«У нас нет никакого интереса ни к Польше, ни к Латвии, ни к чему-либо еще. Зачем нам это делать? У нас просто нет никакого интереса. Это просто разжигание угрозы», — заявил Путин.

Отвечая на вопрос о комментариях Путина, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что утверждение Путина пользуется «нулевым доверием».

«Ничто не может заставить нас ослабить бдительность… и подобные слова точно не вызывают этого (доверия), а, скорее, наоборот», — заявил журналистам Косиняк-Камыш.

Польша — член НАТО и ЕС, имеет общую протяженную границу с союзницей России Белоруссией и российской Калининградской областью, напичканной военными базами.

«Чем больше кто-то заверяет, что что-то не запланировано, тем более подозрительным вы должны быть, особенно в таких выражениях», — сказал Косиняк-Камыш, который при этом является одновременно и заместителем премьер-министра Польши.

В двухчасовом интервью Карлсону, бывшему телеведущему программ на Fox News, Путин заявил, что вторжение нацистской Германии в Польшу в 1939 году, ознаменовавшее начало Второй мировой войны, произошло из-за того, что Варшава была «несговорчивой».

Это заявление вызвало резкий упрек со стороны министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который назвал Путина «российским диктатором».

«Мы привыкли к параноидальным оправданиям российского вторжения в Украину в 2022 году», — заявил Сикорский в социальных сетях.

«Шокирует то, что на этот раз в этом оказывает содействие американский журналист», — сказал Сикорский. (Голос Америки)