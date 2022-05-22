Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, общаясь с молодежью.

По его словам, Норвегия «опосредованно жирует» на ситуации, связанной с событиями в Украине. «Они должны этим поделиться», — сказал Моравецкий, призвав молодых людей писать об этом своим друзьям в Норвегии.

«Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд, — указал он. — Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», — добавил польский премьер. «Это ненормально и несправедливо», — считает он.

Слова польского премьера в воскресенье спровоцировали волну комментариев. В правящей партии, защищая Моравецкого, указали, что в самой Норвегии ведется дискуссия о том, чтобы направить часть заработанных средств на помощь Украине. Оппозиция критикует высказывания главы правительства, подчеркивая, что они могут негативно отразиться на отношениях Польши и Норвегии.