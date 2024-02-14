Премьер Польши Дональд Туск высоко оценил обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить некоторые европейские страны ядерным оружием. Об этом сообщает телеканал Polsat TV.

«Очень серьезно отношусь к словам Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности», — сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Туск подчеркнул, что Варшава считает актуальной угрозу со стороны Москвы, хоть российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения. Польский премьер также обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке давления на Запад.