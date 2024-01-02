Правительство Норвегии разрешило с 1 января прямые продажи Украине оружия и товаров военного назначения. Обычно норвежское законодательство запрещает производителям напрямую продавать оружие воюющим странам. Для Украины было сделано исключение.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что поддержка Украины является беспрецедентно важной для безопасности как самой страны, так и Европы в целом. «Мы обязаны учитывать, что эта незаконная война может продлиться ещё долго», — сказал он.

Норвегия не входит в Евросоюз, но входит в Европейскую экономическую зону, а также является членом НАТО. С начала войны России против Украины в феврале 2022 года норвежские власти осудили российскую агрессию и присоединились к финансовой и военной поддержке Украины европейскими странами. Норвегия поставляет Украине оружие как из собственных запасов, так и совместно со странами-партнёрами, обучает украинских военных.

Однако ранее норвежские производители оружия и других военных товаров не могли заключать прямые договоры с украинским правительством. В Норвегии действует так называемый принцип Стортинга, запрещающий прямой экспорт оружия в страны, в которых идут войны — межгосударственные или гражданские. Как указано в заявлении правительства, этот принцип будет и далее соблюдаться в отношении других возможных стран-импортёров за исключением Украины.

Норвегия последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии — как самостоятельно, так и в рамках совместных инициатив Европы и стран НАТО. В 2023 году власти Норвегии выделили на военную поддержку Украины около 11 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов). Королевство также оказывает Украине существенную гуманитарную поддержку. (svoboda.org)