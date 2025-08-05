Норвегия, Швеция и Дания совместно выделят около 5 млрд норвежских крон ($486 млн) на новую инициативу НАТО по поставкам Украине американского оружия. Об этом сообщает норвежское правительство во вторник, 5 августа.

«Инициатива обеспечит быстрое поступление в Украину американского оружия и оборудования. Она усилит украинскую противовоздушную оборону, в частности благодаря дополнительным ракетам для системы противовоздушной обороны Patriot», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальный вклад Норвегии составит 1,5 млрд норвежских крон (145 млн долларов). В Осло напомнили, что 4 августа Нидерланды объявили о пакете оружия для Украины на $500 млн, и «в будущем таких пакетов поддержки будет больше». Они могут включать ПВО, боеприпасы и другое важное оборудование. Из соображений безопасности точное содержание каждого пакета не будет разглашаться.

Напомним, 4 августа НАТО и США объявили о запуске нового механизма поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Благодаря ему страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки Украине американского вооружения и технологий через добровольные взносы.