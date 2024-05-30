Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России, заявил в Брюсселе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

«Краткий ответ — да, — ответил Расмуссен на соответствующий вопрос журналистов, его слова приводит украинское издание «Европейская правда» — Это не новая позиция, она входила в план передачи [истребителей F-16]. Когда мы обсуждали это с комитетом парламента Дании по внешней политике, то четко понимали, что это — часть самообороны, и должна быть возможность также атаковать военные объекты на территории агрессора». (УНИАН)