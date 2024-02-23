Южная Корея и США провели совместные учения на истребителях F-35A.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ВВС страны.

Учения прошли над территорией Южной Кореи.

В учениях были задействованы истребители последнего поколения обеих стран, а также южнокорейские самолеты KF-16 и F-15K. Истребители США прибыли для учений на авиабазу Осан в Пхёнтэке (60 км к югу от Сеула) с авиабазы Кадена на Окинаве (Япония). Подразделения ВВС США, дислоцированные в Корее, не эксплуатируют F-35.

В рамках учений истребители F-35A сформировали объединенную группу для тренировки перехвата самолетов противника и крылатых ракет.

По данным агентства, учения прошли на фоне усиления сдерживания «северокорейских угроз». В частности, речь идет об испытаниях Северной Кореей крылатых ракет. 14 февраля Северная Корея провела пятое в 2024 году испытание противокорабельной ракеты нового типа «Падасури-6».