Франция фактически разрешила использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по аэродромам в Курской и Белгородской областях, сообщил BBC офицер военной авиации, пожелавший остаться анонимным.

Он отметил, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости разрешить Киеву наносить удары по российским военным объектам можно трактовать как позволение наносить удары по аэродромам в приграничных областях.

«Мы полагаем, что должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда запускаются ракеты и ведутся обстрелы по территории Украины. Но они не должны иметь права наносить удары по другим целям в России», — говорил французский президент.

По данным BBC, подобные военные операции будут ограничены, так как у ВСУ нет подходящих самолетов для таких задач. Украинские Су-24, оснащенные ракетами Storm Shadow, должны приблизиться к российской границе, чтобы произвести пуск, что делает их уязвимыми для систем ПВО. Самолеты F-16 лучше подходят для подобных задач, однако до сих пор не ясно, позволят ли западные страны использовать американские истребители для ударов по российским военным объектам.

«Я думаю, что применение любого оружия, западного оружия, на территории России — это вопрос времени», — говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В минувшую пятницу президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по военным объектам в России. Ранее глава государства выступал против этого, опасаясь, что такой шаг приведет к эскалации и еще больше вовлечет США в противостояние России и Украины. Изменить свою позицию главу государства заставило российское наступление под Харьковом. Однако пока Белый дом разрешил ВСУ применять американское оружие для атак вглубь РФ только из Харьковской области.

Вместе с США использовать свое оружие для ударов по военным объектам в РФ Украине разрешили более десяти европейских стран, а также Канада. Кроме того, с призывом снять ограничения для ВСУ 25 мая выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, а незадолго до этого с соответствующим требованием к главе Пентагона Ллойду Остину обратилась группа американских конгрессменов.

28 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что нанесение украинской армией ударов по российской территории отвечает международному праву, если удары «наносятся пропорционально». При этом он подчеркнул, что каждая страна-поставщик самостоятельно должна определять, разрешать Киеву использовать оружие против целей в России или нет. (moscowtimes.ru)