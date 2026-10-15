Великобритания намерена направить Украине дополнительную партию крылатых ракет большой дальности Storm Shadow- в том числе для противодействия российским атакам на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В публикации не уточняется количество задействованных ракет. По данным Bloomberg, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский обсудили данный вопрос в ходе встречи в Лондоне в среду.

По итогам переговоров двух лидеров на Даунинг-стрит сообщили, что по вопросу о дальнобойных ракетах стороны обсудили, как Соединенное Королевство может ускорить оборонную поддержку Украины до наступления зимы. В официальном коммюнике британского правительства ракеты Storm Shadow не упоминались, отмечает Русская служба Би-би-си.

Storm Shadow — крылатая ракета дальностью более 250 км, которая также производится во Франции под названием SCALP. Великобритания и Франция начали поставлять Киеву такие вооружения три года назад. Они применялись для ударов по целям в глубине российской территории.

Москва на протяжении всей полномасштабной войны отрицает обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине, подчеркивая, что атакует лишь военные цели и связанную с ними инфраструктуру.