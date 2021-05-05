Nissan продает свою долю в Daimler на сумму €1,19 млрд

Японский автоконцерн Nissan объявил о продаже принадлежащих ему акций германского производителя автомобилей Daimler на сумму около €1,19 млрд в целях укрепления своего финансового положения. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает ТАСС.

По его информации, тем самым Nissan присоединился к французскому автопроизводителю Renault, который в марте продал свою долю в Daimler. Стоимость сделки составила €1,14 млрд. Благодаря продаже своей части акций в Daimler, как пишет Bloomberg, Nissan пытается восстановить прибыльность и пересмотреть свой портфель акций после того, как арест бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона в 2018 году негативно сказался на финансовом положении компании.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.