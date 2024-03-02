Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, автоматизируют процесс и наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада, сообщает Bloomberg.

К примеру, Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две три ниже, чем у конкурентов. Последнее дополнение в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично, а не полностью. Кроме того, производители увеличивают количество товаров, содержащих вместо шоколада арахисовое масло и карамель, передает РБК.

Такая тенденция связана с рекордным повышением стоимости какао, и участники рынка не ожидают, что цены упадут в ближайшее время. Удорожание вызвано засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао. В 1980–2023 годы торгуемые на Нью-Йоркской бирже фьючерсы на какао в среднем стоили значительно ниже $3,5 тыс., но 22 февраля 2024 года они впервые превысили $6 тыс. за тонну.

Стоимость какао может остаться высокой до второй половины 2025 года и даже превысить отметку $7 тыс., если ситуация в Западной Африке не улучшится, прогнозируют аналитики.