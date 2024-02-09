Мировые цены на какао резко выросли на фоне опасений сокращения урожая в Западной Африке из-за засухи. О подорожании популярного лакомства из-за глобальной проблемы свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Фьючерсы на какао-бобы выросли в цене до 5912 долларов за тонну. На максимуме их стоимость поднималась до 5991 долларов за тонну сырья для производства шоколада. С начала 2023 года какао-бобы подорожали почти вдвое и установили новый исторический рекорд.

Трейдеры опасаются еще одного слабого с точки зрения урожая года, и эти опасения подтверждаются феноменом Эль-Ниньо, который угрожает сборам какао-бобов в Западной Африке из-за жаркой и сухой погоды, — заявил аналитик Price Futures Group Джек Сковилль.