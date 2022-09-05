В Париже, в одной из известных галерей столицы Франции — International Art Gallery, состоялось торжественное открытие выставки работ юных азербайджанских авторов, учеников студии изобразительного искусства известной художницы, обладательницы престижной награды TOILE D’OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой, сообщает #.

Экспозиция работ учеников Нигяр Нариманбековой вызвала большой интерес у парижской публики.

Мероприятие посетили вице-президент Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция — Азербайджан, ADFA) Айтян Мурадова, представители французской творческой элиты, искусствоведы, художники, поклонники живописи, а также представители азербайджанской диаспоры во Франции.

В торжественной обстановке известный галерист, издатель и художник Жорж Леви вручил приехавшим из Баку юным художникам сертификаты. Леви поздравил участников вернисажа с успехом и открытием их первой выставки в Европе.

Как отметила Нариманбекова, публика была в восторге от таланта юных азербайджанских художников.

«Гости с большим интересом рассматривали работы, хвалили и восхищались интересными композиционными решениями, фантазией, техникой работы с цветом юных авторов.

У нас грандиозные планы на будущее — организация выставок в престижных салонах Франции. Но открытие экспозиции в галерее International Art Gallery – знаменательный, важный шаг юных азербайджанских художников на пути к покорению мировой арены искусства», — подчеркнула она.

В экспозицию вошли работы Амины Гулиевой, Медины Аббаслы, Таира Гараева, Али Ашимли, Джавада Ашимли, Марьям Гараевой, Фарах Гаджизаде, Медины Гараевой и Афруз Рагимовой.

Выставка продлится до 12 сентября.