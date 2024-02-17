Известный азербайджанский художник Нигяр Нариманбекова получила приз международной выставки современного искусства ART EN CAPITAL 2024 — премию имени Грегуара Николя Финес Планара.

«15 академиков проголосовали тайным голосованием за мою картину. Я очень счастлива и горда этим, ведь это первый приз Азербайджана на Салоне Французских художников!», — заявила Нариманбекова в интервью #.

Она также добавила, что Салон Французских художников признан лучшим Салоном Европы в 2024 году.

Крупнейшая выставка открылась 14 февраля в Гранд Пале Эфимер.

«Я представляю родной Азербайджан на престижном Салоне Французских Художников уже в третий раз. В этот раз я представила публике свою картину «Тариэль — маленький Гарри Поттер», это портрет моего внука Тариэля в сказочном образе. Картина имеет огромный успех у французского зрителя», — рассказывает художник.

Она отметила, что выставка проходит под высоким патронажем президента Франции, а также президента Собрания национальных музеев Франции.

«Это самый престижный и самый именитый Салон в мире. Салон Французских художников имеет многовековую историю, более 400 лет, и всегда проходил под патронажами королей и президентов Франции. Картины отбирает большое Жюри состоящее из членов Академии художеств Франции. Это престижнейший профессиональный смотр искусства, и я счастлива, что принимаю в нем участие», — сказала Нигяр Нариманбекова.