2 и 3 января во Дворце Гейдара Алиева пройдет интерактивное новогоднее представление для детей.

Как сообщили # в пресс — службе дворца, юным зрителям будет представлен музыкально-развлекательный и интерактивный спектакль с участием сказочных героев.

Также детей поприветствуют и порадуют их песнями, танцами, играми и новогодними шутками главные персонажи Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

Маленьких зрителей ждет увлекательное путешествие в волшебный и удивительный сказочный мир.

Билеты на сказочное шоу, которое начнется в 12:00 и 15:00, можно приобрести онлайн и в кассах Дворца Гейдара Алиева, городских касса, центрах обслуживания ASAN, торговых центрах Ganjlik и 28 Mall, а также онлайн на Iticket.az.

Цена билетов от 6 до 25 манатов.

Организаторы отметили, что во время представления у детей будет возможность сделать бесплатную фотосессию с Дедом Морозом и другими сказочными героями в зрительском фойе.