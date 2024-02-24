17 марта, только один день, на сцене Русского Драматического театра состоится музыкальное интерактивное представление — Приключения Микки Мауса и его друзей, сообщает #.

Юных зрителей ждет грандиозное музыкальное представление, в котором задействовано множество супергероев и известных персонажей.

Как сообщили # организаторы, шоу отличает невероятное световое оформление, захватывающие спецэффекты и оригинальные танцевальные номера от всех любимых героев.

Костюмы, проработанные в самых ярких и красочных тонах, подчеркнут неповторимость каждого героя.

Начало спектаклей в 12 и 15 часов.

Билеты в кассе театра, а также в централизованных кассах города или онлайн на сайте iticket.az

Также продолжается продажа билетов на Шоу трансформеров.

30 марта на сцене Русского Драматического театра в Баку состоится шоу номер 1 под названием — Шоу трансформеров!

Зрителей ждут новые костюмы, поражающие своими размерами, детализацией и идентичностью с оригиналом. Опытные артисты с легкостью оживят этих потрясающих героев на сцене.

Организаторы обещают зрелищное интерактивное шоу, которое не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.