В Баку стартует Baku Piano Festival. Третий по счету масштабный фестиваль объединит музыкантов из 10 стран, сообщает #.

Об этом и другом журналистам рассказали организаторы в ходе пресс-конференции, прошедшей в Landmark Baku.

Основатель фестиваля — Заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли подробно рассказал о программе и участниках фестиваля и выразил благодарность всем партнёрам и спонсорам мероприятия.

Baku Piano Festival стартует с концерта фламенко Rebeca Ortega. Далее, бакинцев ждет разнообразная программа музыкальных концертов виртуозов из разных стран. И все это — целых две недели!

«Наш фестиваль отличает многожанровость, он включает интересные экспериментальные проекты и охватывает большую аудиторию», — рассказывает # Шаин Новрасли.

Он отметил, что публику ждет 15 захватывающих мероприятий, — это не только концерты, но и кинопоказы, выставки, театральная постановка и даже литературный конкурс, итоги которого подведут уже 17 июня.

Интересный проект представит сам Шаин Новрасли — совместный проект с Анной Ибрагимбековой — экспериментальный интерактивный спектакль «Уютное место в сквере».

«Я пригласила Шаина в этот проект и осталась очень довольна его участием, он оказался еще и замечательным драматическим актером», — рассказывает # Анна Ибрагимбекова.

Она подчекркнула, что специально для фестиваля была подготовлена камерная версия проекта:

«Мы сократили роли всех артистов, кроме Шаина. Его роль, наооборот, увеличили», — рассказывает Ибрагимбекова.

Постановку проекта осуществил режиссер Тарлан Расулов по мотивам рассказов Максуда Ибрагимбекова «Уютное место в сквере», «Фисташковое дерево» и «Прощай, Миледи!». Автор инсценировки — Исмаил Иман. Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Эльшан Рустамов и Мелек Абасзаде в музыкальном сопровождении Шаина Новрасли.

В рамках фестиваля состоится концерт молодых талантов We are the future, — рассказывает Натаван Новрасли, арт директор фестиваля, подчеркивая, что с каждым годом количество юных музыкантов растет, что не может не радовать организаторов и публику.

На пресс-конференции выступили чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро, чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, представитель посольства Франции в Азербайджане Шарль Денье. Они отметили рост развития культурных связей между нашими странами и подробно рассказали об участниках фестиваля из своих стран.

Baku Piano Festival — это не только волшебство музыкантов-виртуозов, но и сама атмосфера фестиваля.

«Каждый зритель может найти здесь своё любимое: великолепный выбор для любого меломана от классики до бразильской самбы и фламенко», — заявил Ш.Новрасли.

Девиз фестиваля — May piano inspire you!