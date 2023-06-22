Танцы, испанская страсть, накал эмоций и потрясающее чувство ритма ветрен бакинским вечером – это концерт Max Villaveccia & Los Aurora, сообщает #ым.

Max Villaveccia & Los Aurora — это фламенко-джазовый проект, который экспериментирует с традиционными и современными жанрами, сочетают классику и авторский подход. Авторское видение во фламенко, жанре, который утратил боязнь слияния с другой эстетикой. Сочетание поэзии Федерико Гарсии Лорки и традиционного танца Андалузии поражает необычным видением и эффектным перфомансом. Max Villaveccia & Los Aurora сумели создать потрясающее шоу, устроив для зрителей увлекательную и страстную музыкальную экскурсию по классическим жанрам испанской музыки, интересно дополняя её своими импровизациями, озвучивая самые популярные песни фламенко и сочетая их с другими жанрами. Их путешествие начинается с фламенко и движется к современному джазу, создавая уникальный и неповторимый стиль этой группы.

Больше всего зрителей впечатлила танцовщица Миранда Альфонсо — филигранное визуальное воплощение ею в танце исполняемых мотивов. Каждое выверенное движение её танца и мимики подчеркивало нюансы и эмоции исполняемого, создавая для зрителей эффект полного погружения в атмосферу произведений.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.