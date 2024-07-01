Последний день Baku Piano Festival запомнился зрителям ярким концертом бразильских музыкантов и Софии Грасио (вокал), Лучано Васконселоса да Силвы (бас), Айзека Джамбы(барабаны). Яркий вечер бразильской самбы с участием коллектива Isac Jamba Group прошел в рамках третьего международного Baku PianoFestival и завершил двухнедельный фестиваль, сообщает #.

Полные драйва и энергии, харизматичные бразильские исполнители зажгли зрителей с первых нот и держали ритм до последнего удара барабанной палочки. Вечер на летней площадке Rotunda Landmark заполнился чувственными импровизациями и волшебной атмосферой музыкального праздника.

На бис к выступлению бразильских артистов присоединился директор Baku Piano Festival, маэстро Шаин Новрасли, который исполнил вместе с ними несколько своих джазовых композиций.

Вечер завершился масштабным джем сейшном бразильских артистов с участниками проекта «We are the future».

Бакинский фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.