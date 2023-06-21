Вечер ветреного вторника украсили концерты виртуозов Норберта Каэла и Вадима Абрамова, сообщает #.

Венгерский пианист Норберт Каэл обучался в Высшей музыкальной школе имени Бартока для талантливых музыкантов Венгрии и в Академии имени Листа. Совершенствовался у выдающихся академических и джазовых исполнителей Ласло Гардони, Джо Ловано, Сеймура Липкина, Матти Раекаллио, Кенни Баррона . Его основная творческая манера – слияние классического и джазового стилей с использованием нового подхода, подчеркивающего вкусовую чувствительность. Они объединяют популярные классические произведения и джаз, сохраняя свой уникальный стиль: яркий, запоминающийся оригинальным музыкальным вкусом.

Вадим Абрамов не только музыкант-виртуоз, он создаёт волшебную атмосферу. Его выступление не только радует зрителей безупречной техникой исполнения, но и погружает в волшебную атмосферу, которая запомнится положительными эмоциями и танцевальными ритмами. Его музыкальный стиль — это гармония импровизаций, душевных, очаровывающих и навевающих ностальгию.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.