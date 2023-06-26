Концерт «We are the future» — это выступления наиболее талантливых и перспективных музыкантов молодого поколения. Для некоторых из них этот концерт стал дебютным, сообщает #.

Молодые музыканты Айтен Нагизаде, Рания Рзаева, Абдуррахман Рзаев, Чарльз Нейлор, Гусейн Хагвердизаде, Аднан Керимли, Мадина Пашаева, Марьям Ахундзаде, Иса Багиров, Рамал Гусейнов, Джавад Мамедов, Гусейн Керимов и Мирсамад Новрасли исполнили классические, народные и джазовые композиции на фортепиано перед переполненным залом. Выступления были встречены бурными овациями зрителей.

Бакинский международный фестиваль фортепиано — это не только волшебная игра виртуозов на фортепиано и клавишных инструментах, это прежде всего роскошная атмосфера, которая будет вдохновлять и очаровывать самых взыскательных меломанов, дарить яркие эмоции.