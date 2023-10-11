Бакинский государственный цирк с 13 октября по 26 ноября представит новую осеннюю программу — международное водное цирковое шоу «Möcüzələr Şəhəri» (Удивительный город) под руководством всемирно известного артиста цирка, обладателя ряда престижных наград в сфере циркового искусства Аллахверди Исрафилова, сообщает #.

В настоящее время дни в цирке идут последние репетиции новой программы.

Каждый номер, каждый элемент программы оттачивается один за другим, чтобы представить вниманию зрителей уникальное шоу.

Декорации, технические решения, виртуозность исполнения сложнейших трюков, работа с животными — все это поражает воображение.

Впервые на арене цирка будут представлены захватывающие номера в сопровождении симфонии из 600 фонтанов со 100 тоннами воды, с масштабными декорациями.

«Удивительный город» – это восхитительное путешествие на сказочном корабле в мир чудес. Захватывающие номера первоклассных мастеров циркового искусства — клоун, акробаты, гимнасты, эквилибристы.

Зрители увидят цирковые номера с медведями, собаками, обезьянами и попугаями. Каждый из номеров – отдельная история, которая словно в калейдоскопе складывается в завораживающий мир, не оставляющий равнодушными не только детей, но и взрослых.

Билеты (от 11 до 35 манатов) можно приобрести во всех кассах города и онлайн на сайте iTicket.az