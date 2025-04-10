Apple зафрахтовал грузовые рейсы для переправки в США из Индии 600 тонн смартфонов iPhone. Технологический гигант решил обойти пошлины президента Дональда Трампа.

Стратегия американского производителя смартфонов направлена на наращивание запасов своих популярных iPhone в США, одном из крупнейших рынков для него, пишет rbc.ua со ссылкой на reuters.com.

Аналитики предупреждают, что цены на iPhone в США могут резко вырасти, учитывая высокую зависимость Apple от импорта из Китая, основного центра производства устройств, на который распространяется самая высокая ставка тарифа Трампа в 125%.

Эта цифра намного превышает пошлину в 26% на импорт из Индии, которая, однако, сейчас приостановлена после того, как на этой неделе Трамп объявил о 90-дневной паузе, исключающей Китай.

Apple «хотел обойти пошлину», сказал один из источников, знакомых с планами.