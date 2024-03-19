Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал россиян готовиться к отключению айфонов в случае войны с западными странами. Об этом он сказал в интервью каналу «Телега реалити».

По словам Горелкина, Apple может отключить все айфоны, а Google — смартфоны на Android, если «военный конфликт перейдет на иную стадию».

«В случае если военный конфликт перейдет на совершенно иную стадию, и ставки будут повышены до предела. Я говорю про что-то, которое некоторые эксперты называют третьей мировой войной. Тогда я вполне допускаю, что компания Apple отключит все iPhone в РФ, а Google отключит неперепрошитые телефоны на Android», — сказал депутат. (moscowtimes.ru)