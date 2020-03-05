Некоторые игроки «Барселоны» утратили доверие к главному тренеру Кике Сетьену

Как сообщает As со ссылкой на Catalunya Ràdio, часть игроков «Барселоны» считает, что Сетьен не способен тренировать клуб такого статуса. Некоторые игроки говорили, что «эти парни [Сетьен и его штаб] не знают, как управлять этим кораблем», и что «они находятся не на своем уровне».

Поражение от «Реала» (0:2) в Ла Лиге стало для «Барселоны» третьим в шести матчах после назначения Сетьена. Кроме того, «Барса» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» (0:1) на стадии 1/4 финала, и сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сообщается, что игроки начали терять доверие к тренеру после поражения от «Валенсии» (0:2) в конце января. Кроме того, игроки «Барсы» были недовольны решением заменить хавбека Артуро Видаля во втором тайме матча против «Реала». По их мнению, это стало одной из причин поражения.

Однако игроки «Барселоны» считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию должно нести руководство клуба, а не Сетьен. Сообщается, что после решений, которые были приняты руководством после поражения от «Атлетико» (2:3) в Суперкубке Испании (в частности, назначение Сетьена), игроки считают, что «сезон выброшен на помойку».

«Барселона» занимает 2-е место в Ла Лиге, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко.

Сетьен возглавил «Барсу» 13 января. На этом посту он сменил Эрнесто Вальверде. (sports.ru)