Главному тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову пивной банкой после матча четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ против команды Гондураса, передает лента.ру.

Встреча прошла в Гондурасе и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Когда после матча Агирре шел поприветствовать тренера соперника, фанаты забросали его посторонними предметами. Пивная банка попала специалисту в голову, у него пошла кровь. Агирре оказали помощь.

«Это футбол, нет смысла говорить о чем-то другом, потому что я не из тех, кто жалуется», — заявил 65-летний Агирре на пресс-конференции.