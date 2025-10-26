Футболисты мадридского «Реала» и «Барселоны» устроили потасовку в концовке матча десятого тура чемпионата Испании.

За несколько секунд до финального свистка между скамейками команд произошла стычка. Желтую карточку получил запасной вратарь мадридцев Андрей Лунин. После сигнала об окончании игры в конфликт вступили также футболисты, находившиеся на поле.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл мадридский клуб, на 22-й минуте отличился Килиан Мбаппе, которому ассистировал Джуд Беллингем. Каталонцы сравняли на 38-й минуте благодаря голу Фермина Лопес Мартина, передачу на которого отдал Маркус Рашфорд. Вперед «Реал» вышел на 43-й минуте, забил Беллингем с передачи Эдера Милитао.

По ходу встречи Мбаппе мог записать на свой счет еще два гола, однако его первый мяч, который он отправил в сетку ворот на 12-й минуте, был отменен из-за офсайда, а на 52-й минуте француз не реализовал пенальти.