Офис украинского президента Владимира Зеленского решил отправить в отставку заместителей министра обороны страны, так как в ведомстве процветает коррупция. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По словам парламентария, новый глава военного министерства Рустем Умеров не планировал увольнять сразу всех заместителей. Предполагалось, что некоторые из них останутся на своих постах. При этом в их числе, по данным законодателя, была Анна Маляр.

Но в результате киевские власти распорядились провести в оборонном ведомстве массовые кадровые перестановки. Депутат предположил, что офис Зеленского руководствовался принципом «новый министр — новая команда».

«Увольнение замов и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем. Меняем», — добавил Гончаренко.