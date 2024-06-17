Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому у министра обороны РФ будет 12 заместителей, в том числе два первых. Ранее у главы оборонного ведомства было 11 заместителей.

«Разрешить иметь в Министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря — заместителя министра, одного заместителя министра — начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра — руководителя аппарата Министерства обороны РФ», — говорится в опубликованном документе. (ТАСС)