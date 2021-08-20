НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула.

Как передает РИА Новости, об этом заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.

«НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования», — сказал он.

Столтенберг пояснил, что каждая страна отвечала за доставленное в Афганистан вооружение и оборудование. «Что-то было уничтожено. Но что-то осталось на месте», — сказал генсек, отвечая на вопрос о том, что будет с оборудованием союзников после завершения миссии в Афганистане.

«Ряд стран-союзников выступили на сегодняшней встрече с предложением принять афганцев у себя. Если нам удастся их эвакуировать, то есть страны, которые готовы их принять временно или на более постоянной основе. Они также заявили о готовности направить за ними самолеты», — сказал он.

«Дипломатическое признание новых властей будет зависеть от того, какими будут их будущие действия, но важно поддерживать контакты на местах уже сейчас, это делают некоторые из наших союзников», — сказал он.

Столтенберг пояснил, что такие контакты полезны, например, для организации передвижения людей в аэропорт Кабула и общего контроля за обстановкой.