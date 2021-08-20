НАТО завершила свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула.
Как передает РИА Новости, об этом заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.
Столтенберг пояснил, что каждая страна отвечала за доставленное в Афганистан вооружение и оборудование. «Что-то было уничтожено. Но что-то осталось на месте», — сказал генсек, отвечая на вопрос о том, что будет с оборудованием союзников после завершения миссии в Афганистане.
«Ряд стран-союзников выступили на сегодняшней встрече с предложением принять афганцев у себя. Если нам удастся их эвакуировать, то есть страны, которые готовы их принять временно или на более постоянной основе. Они также заявили о готовности направить за ними самолеты», — сказал он.
«Дипломатическое признание новых властей будет зависеть от того, какими будут их будущие действия, но важно поддерживать контакты на местах уже сейчас, это делают некоторые из наших союзников», — сказал он.
Столтенберг пояснил, что такие контакты полезны, например, для организации передвижения людей в аэропорт Кабула и общего контроля за обстановкой.