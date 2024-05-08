Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не собирается участвовать в расширении миссии НАТО на Украине по поставки вооружение, обучении солдат Вооруженных сил Украины и финансировать государство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна», — сказал венгерский дипломат.

По словам Сийярто, конфликт в Украине не решится на поле боя.