Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение расширить свою гражданскую миссию в Армении со 138 до 209 человек. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза, передает ТАСС.

«Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении», — сказал Боррель.

Он счел это способом повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном.