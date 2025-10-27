Правительство Венгрии готово в любое время принять у себя в стране переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналистов о перспективах проведения в Будапеште встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Венгрия готова принять у себя мирные переговоры США и России в любое время. В ходе моих переговоров в США на прошлой неделе мне стало ясно, что американцы вовсе не отказались от возможности проведения мирного саммита. Мирный саммит принесет ощутимые результаты, благодаря которым мир, наконец, сможет вернуться в Центральную Европу», — сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром.