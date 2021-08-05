Потребление мяса в мире растет за счет увеличения населения земного шара. Больше всего мяса употребляют в США, Австралии и Аргентине, меньше всего – в странах Африки. В среднем на человека в мире приходится более 70 килограммов мяса в год. В соседней России общее годовое потребление мяса составляет 76,5 килограмма, и самым популярным является мясо птицы и свинина. Что касается нашей страны, то она относится к странам с низким потреблением мяса – немногим больше 30 килограммов на человека в год.

Азербайджан, даже при столь невысоком потреблении мяса, не может покрыть потребности внутреннего рынка в этом продукте за счет местного производства. Определенный прогресс, конечно, имеется. Так, согласно статистике Государственного таможенного комитета, в январе-июне 2021 года было импортировано 18 тыс. 308 тонн мяса на сумму $31 млн 884 тыс. Это на 28,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года в объемном выражении и на 30,6% — в стоимостном. Но такие цифры не могут удовлетворять и необходимо наращивать объемы. Проблемы в отечественном животноводстве существуют не один год, однако их так и не решают, хотя при желании и принятии правильных решений сделать это не так уж и сложно.

Для развития животноводства и птицеводства нужны несколько составляющих. В частности, нужны обширные пастбища для крупного и мелкого рогатого скота, проведение селекционных работ по разведению племенного скота. Также важно начать производить больше кормов по максимально доступной для фермеров цене. Сейчас по подсчетам экспертов мы производим не более 5% кормов. Кроме того, необходимо помочь производителям в реализации своей продукции т.д.

Фермер из Кедабекского района Нофель Гасымов говорит, что в одних регионах ситуация с животноводством лучше, в других — хуже. В частности, в Кедабекском районе основная проблема именно в отсутствии достаточной кормовой базы. В связи с этим невозможно содержать большое поголовье крупного рогатого скота.

«Комбикорм стоит дорого. Мешок весом менее 20 килограммов обходится в 7-8 манатов. А этого мешка хватает в среднем на 2 дня. В год на одну корову нужно примерно 200-300 кг комбикорма. Представляете, сколько фермеру нужно вложить средств, чтобы прокормить скот?», – говорит он.

Число пастбищ сильно сократилось, эта земля была в свое время приобретена некоторыми фермерами. Есть и проблемы с реализацией. Из-за пандемии покупателей стало меньше. Свадьбы долгое время не проводились, поминки не разрешены. Да и в целом покупательная способность населения уменьшилась.

Экономист Фуад Ализаде уверен, что в обозримом будущем производство мяса, а также молочных изделий в стране существенно возрастет. Это, по его убеждению, произойдет благодаря обширным пастбищам Карабаха. Результаты можно будет увидеть уже через год-два. Эксперт напомнил, что в рамках пилотного проекта на освобожденные от оккупации пастбища Кяльбаджарского района было решено перенести несколько животноводческих хозяйств. Большие перспективы для развития животноводства есть также в Губадлинском и Лачинском районах. Речь идет о разведении не только овец и коров, но и буйволов. Интерес к строительству буйволиной фермы в Зангилане проявила одна из израильских компаний. Данная компания специализируется на строительстве «умных ферм».

«В нашей стране будет сделана ставка именно на животноводческие хозяйства, применяющие современные технологии, которые позволят улучшить производство. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание – это закупка более продуктивных пород крупного и мелкого рогатого скота. Завезенные коровы дают намного больше молока, чем местные породы. Этот факт положительно сказывается на отечественном сельском хозяйстве», – говорит экономист.

Что касается производства куриного мяса, то, по словам Ализаде, основная проблема птицеводческой отрасли страны также в сложностях с кормовой базой. Нужно увеличить выпуск комбикормов. В этом году, как считает эксперт, благодаря хорошему урожаю зерновых, сложностей с этим быть не должно.