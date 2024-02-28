Для микро, малого и среднего бизнеса поддержка государства – существенное подспорье, позволяющее претворить идеи в жизнь, расширить производство, создать новые рабочие места и т.д. Один из инструментов такой поддержки – льготные кредиты. В 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил таких кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов. Определенная доля пришлась на поддержку женского и молодежного предпринимательства. Большая часть кредитов выдана на производство сельскохозяйственной продукции, а также производство и переработку промышленной продукции. Остальные – на сферу обслуживания и туризм. 73% льготных кредитов были направлены в регионы, 28% – в столицу и Абшерон. Благодаря им было создано более 3000 рабочих мест.

Процентная ставка по таким кредитам составляет 5% годовых, и есть льготный период, в течение которого предприниматель может платить только долги по процентам. Но далеко не у всех есть нужные знания и опыт, реалистичное представление о бизнесе, да и процентная ставка, хоть и кажется небольшой, привлекает далеко не всех. Так насколько этот механизм способствует развитию предпринимательства в стране, с учетом того, что речь не только об уже состоявшихся бизнесменах, но и о тех, кто хочет начать бизнес с нуля?

Экономист Фуад Ибрагимов отметил в беседе с #, что в современном мире понятия предпринимательство и бизнес без финансовой истории не существуют.

«Если есть предприниматель, значит есть финансовый оборот, и кредиты являются важным оплотом развития предпринимательства. Каждое государство заинтересовано в развитии частного сектора и рыночных отношений. И в этом плане Азербайджан динамично развивается. Фонд развития предпринимательства с каждым годом увеличивает объем льготных кредитов. Это один из факторов, способствующих росту предпринимателей в стране. Особенно радует, что доля женщин-предпринимателей с каждым годом растет, что важно для соблюдения принципов гендерного равенства», – сказал он.

Экономист подчеркнул, что именно льготное кредитование является основным и устойчивым методом для развития предпринимательства. При этом, особенно большое внимание необходимо уделять регионам, увеличивая долю выделения кредитов именно там.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь заявил о том, что важно понять, насколько результативной является такая поддержка предпринимательства. И один из индикаторов – количество открытых рабочих мест, а также анализ того, в какую сумму обошлось в итоге каждое из них.

«Каждое новое рабочее место почему-то обходится слишком дорого, и надо понять почему. Причем речь не идет о создании бизнеса, скажем, связанного с высокими технологиями. К наиболее дорогим сферам относится микроэлектроника, ядерная физика и генетика, но ничего из этого у нас нет», – сказал он.

Что касается того, помогают ли льготные кредиты развитию бизнеса, то он отметил, что, например, в Японии выдают кредиты порой по нулевой и даже иногда по отрицательной процентной ставке, лишь бы предприниматель развивал свое дело, которое выглядит перспективным.

«Это важно, если человек представляет бизнес-план и при его анализе понятно, что проект принесет прибыль, но не сразу и не через год, а через несколько лет. Если речь о новаторских масштабных проектах, то они могут приносить существенную прибыль не только определенному количеству людей, но и государству в целом. Надо смотреть хотя бы на десять лет вперед. Например, считаю, что если у нас в стране предприниматели берут кредит на то, чтобы заняться глубокой переработкой, он должен быть с нулевым процентов. Все зависит от сферы. Предприниматель откроет рабочие места, будут отчисления в бюджет, то есть это целая цепочка», – поделился эксперт.

Говоря о поощрении женского предпринимательства, Агаев отметил, что по конституции права у всех одинаковы, а значит, и поддержку они должны получать одинаково. По поводу молодежи, эксперт считает, что ее нужно поощрять, но при этом не забывать о том, что лишь небольшое количество стартапов в итоге «выстреливает» – один из десяти.

«Нужен серьезный анализ идеи и ее перспективности, если она хорошая, то финансово мотивировать на ее претворение в жизнь нужно. Например, тех, кто специализируется на полезных интернет-приложениях, в частности медицинских. Сейчас у молодежи больше возможностей реализовать свои идеи, чем раньше, и она должна ими воспользоваться. При этом, молодым людям хорошо известны потребности своего поколения, то, что будет пользоваться спросом», – сказал он.

По словам Н.Агаева, несмотря на некоторые позитивные шаги, все еще немало сложностей в развитии предпринимательства в стране. Например, у иностранцев в Карабахе порой больше возможностей для работы в тех или иных сферах, чем у отечественных мелких и начинающих предпринимателей. Но, возможно, это связано с тем, что в некоторых сегментах наш бизнес еще не развит.

«Если говорить о развитии предпринимательства в стране в целом, то политическая воля для этого есть, законы у нас хорошие и правильные. А вот что мешает, так это кумовство и местничество. Но это не только у нас, а во многих странах. Мешает и монополия, однако, возможно, благодаря принятию Кодекса конкуренции, ситуация изменится к лучшему», – резюмировал эксперт.